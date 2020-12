Spillede mod FCM - nu har han corona

I tirsdag spillede Atalantas tysker Robin Gosens 85 minutter af opgøret i Champions League mod FC Midtjylland, og nu har det vist sig, at han har leveret en positiv coronatest forud for holdets møde med Udinese.

Det har Atalanta meldt ud på klubbens hjemmeside.

Her bliver der desuden peget på, at det er en såkaldt lavt vira niveau, og derfor er der en mulighed for, at der er tale om, at han er 'falsk positiv', og derfor skal der yderligere tests til at afgøre, hvorvidt han er i corona-karantæne i den kommende kamp i Champions League mod Ajax.

De tests vil laves i de kommende dage, hvor man altså håber på, at der blot er tale om, at han er falsk positiv, så han kan være med i den afgørende sidste runde af gruppespillet, hvor vinderen går videre til ottendedelsfinalen, mens taberen må nøjes med Europa League.

Uafgjort vil betyde, at Atalanta går videre, da de har ét point mere end Ajax før kampen.

I Atalanta kan de dog glæde sig over, at Ruslan Malinovskyi er blevet clearet, og han er med i deres træning igen nu. Dog må de fortsat undvære Aleksei Miranchuk.

Opgøret tirsdag mellem Atalanta og FCM endte 1-1.

I FC Midtjylland har der ikke været meldt om nye tilfælde af coronasmitte efter opgøret mod Atalanta, og de spillede lørdag mod Vejle.