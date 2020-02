Spillerfrue deler intim fotobog

Nok er det Joaquín Correa, der spiller foran tusindvis af menensker hver uge i Seria A, men uden for banen må han dele opmærksomheden med kæresten Desirée Cordero.

Den tidligere Miss Universe-deltager fra 2014 har fortsat succesen fra konkurrencen og lever nu et priviligeret som model.

Hun har netop udgivet en fotobog, som også kan ses på hendes Instagram-profil. Hos sportsavisen Gazzetta dello Sports søsterside beskriver man den som fantastisk.

26-årige Cordero har tidligere datet Cristiano Ronaldo, men de gik fra hinanden i 2016.

Siden kastede hun sig over den høje argentinske angriber, der har fået et par kampe for landsholdet, men selvfølgelig ikke når hendes ekskærestes niveau på fodboldbanen. Også selvom han i december var med til at vinde den italienske Super Cup over netop Ronaldos Juventus.

I 2014 nåede hun top 10 i Miss Universe-konkurrencen. Foto: Lynne Sladky/Ritzau Scanpix

Lige nu er den største bekymring i italienske fodbold hverken i Ronaldo eller Correas hænder, for det fodboldglade land har så store bekymringer omkring coronavirussen, at nogle kampe er blevet aflyst, mens andre skal spilles bag lukkede døre.

Det omfatter blandt andet Christian Eriksens næste kamp i Europa League samt storkampen mod Juventus.

