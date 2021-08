Spillet om Mikkel: Ved jeg kan miste ham

Det er ikke meget, Roberto d'Aversa har arbejdet sammen med Mikkel Damsgaard.

Dagen efter at træneren skrev under med Sampdoria, spillede Damsgaard EM-kvartfinale i Baku for Danmark mod Tjekkiet.

Siden er de to blevet præsenteret for hinanden og har trænet sammen frem mod turneringsstart her i weekenden.

Men ender D'Aversa med at skulle klare sig uden sin danske stjerne denne sæson, fordi en større og mere attraktiv klub henvender sig, kommer det ikke bag på ham.

Det fortæller han til aviserne Gazzetta dello Sport og Repubblica.

- Damsgaard? I mit første møde med præsidenten (i Sampdoria, red.) lige op til EM-slutrunden fortalte jeg ham, at vi ikke ville komme til at holde på Damsgaard, men samtidig at Mikkel ville have godt af at spille kontinuerligt en sæson mere i Serie A.

- Det mest åbenlyse eksempel på dette er (Dejan) Kulusevski. For to år siden spillede han tre kampe for Atalanta, så en sæson med kontinuitet. Solgt for 44 millioner, siger D'Aversa om den unge svensker, der blev solgt til Juventus efter et succesrigt lejeophold under netop D'Aversas ledelse i Parma.

Damsgaard i aktion mod Gonzalo Villar og AS Roma i maj. Foto: Jonathan Moscrop/AP/Ritzau Scanpix

- Jeg vil gerne arbejde med ham (Damsgaard, red.), men jeg ved, at jeg kan miste ham, siger D'Aversa.

- Sidste år spillede han 24 kampe - men ikke altid fra start. Kan han fortsætte, er jeg overbevist om, at hans værdi vil stige.

Bramfri præsident

En anelse mindre fodboldteknisk, men til gengæld voldsomt mere bramfri, er Sampdorias præsident, Massimo Ferrero, der i flere omgange har været ude og råbe og skrige op om sin danske spiller.

Først hævdede han, at danskeren ikke var til salg, men at hvert mål fra Damsgaards fod under EM ville få prisen til at stige med 10 millioner euro.

Så afviste han kategorisk at sælge, og siden falbød han Damsgaard til AS Roma og José Mourinho, fordi Ferrero angiveligt er Roma-fan.

- Damsgaard er den midtbanespiller, Roma har brug for. Hvis de ringer til mig, når vi til enighed, sagde han til Corriere dello Sport i begyndelsen af august.

Sampdoria hentede ham sidste sommer i FC Nordsjælland for omkring 50 millioner kroner.

Han blev i sidste sæson noteret for 35 ligakampe og to pokalkampe. I november 2020 debuterede han for A-landsholdet i venskabskampen mod Sverige, scorede to gange i VM-kvalifikationskampen mod Moldova og fik noget af et gennembrud på den store scene under EM med sine forrygende scoringer mod Rusland og England.

Sampdoria med eller uden Mikkel Damsgaard åbner sæsonen i Serie A 23. august - hjemme på Stadio Luigi Ferraris i Genoa mod AC Milan.