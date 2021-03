Stikker af i toppen

Inter ligner mere og mere klubben, der skal bryde Juventus' markante dominans i italiensk fodbold.

Efter ni mesterskaber til Juventus i træk ser det ud til, at Inter til maj kan vinde Serie A for første gang siden 2010.

Sent torsdag lagde Inter nemlig yderligere afstand ned til den nærmeste konkurrent, Milan.

Med udesejren på 2-1 over Parma kom Inter på 59 point foran Milan med 53. Derefter følger på tredjepladsen Juventus med 49 point for en kamp mindre.

Christian Eriksen var endnu engang i Inters startopstilling, og han blev skiftet ud efter 66 minutter på banen. Da havde Alexis Sánchez netop scoret to gange for Inter.

Sanchez var sammen med Romelu Lukaku igen en farlig duo. Lukaku har med 18 ligamål i sæsonen været en afgørende faktor for Inter, og det var da også belgieren, der flest gange var tæt på at bringe Inter foran i første halvleg.

Det var dog mest halve chancer, han kom frem til, og her manglede hans afslutninger den sidste snert. Hans mest kompetente forsøg tog keeper Luigi Sepe sig af efter 38 minutter.

Også Christian Eriksen var tæt på at skrabe bolden i mål helt blank, men han fik ikke timet sit løb godt nok, så afleveringen fra højre side kom til at ligge bag ham, så det var svært at afslutte.

I anden halvleg viste Inter en anden effektivitet, og Alexis Sánchez blev altså den store helt med to mål, og begge gange agerede Lukaku assistmager.

Otte minutter efter pausen kunne Sanchez' afslutning ifølge teknologien lige netop passere målstregen, efter at Luigi Sepe havde handsken på afslutningen.

Sepe var derimod chanceløs otte minutter senere, da Sanchez afsluttede klinisk.

Parma, der var uden den skadede Andreas Cornelius, fik dog skabt ny spænding med Hernanis reducering 20 minutter før tid.

Hjemmeholdet var dog aldrig rigtig tæt på mere, og Inter havde succes med at kontrollere sejren hjem i slutfasen.

