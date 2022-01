Stjerne amok

Vilde scener udspillede sig onsdag aften på San Siro, da Inter i en nervepirrende affære mod Juventus sikre sig den italienske Supercoppa.

Alexis Sánchez fandt netmaskerne i det 121. minut til 2-1.

Mens Inter-lejren var i ekstase, kunne man se Juventus' erfarne forsvarsstjerne Leonardo Bonucci stå på sidelinjen og skubbe til en mand i sort jakke og hvidt mundbind.

Ifølge det italienske medie IL Tempo er manden Inter-medarbejder Cristiano Mozzillo.

Selvsamme medier hævder også, at Bonucci havde en rasende besked til Mozzillo, som han nu kan risikere en karantæne for.

- Lad vær med at juble mig direkte op i ansigtet. Hvad laver du? Jeg slår dig ihjel, lød de vilde ord fra forsvarsspilleren.

Du kan se episoden øverst i artiklen.

Europamesteren var godt sur.

IL Tempo skriver også, at i de sidste sekunder af den forlængede spilletid stod Bonucci klar på sidelinjen for at blive skiftet ind.

Han skulle nemlig sparke i straffesparkskonkurrencen, der så aldrig fandt sted.

Juve-bænken forsøgte at få sine spillere til at begå et taktisk frispark, så Bonucci kunne komme på banen. I stedet kom Alexis Sánchez på tavlen, og dermed kunne Inter løfte trofæet.

