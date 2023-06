Stjerne i chok over Zlatan-exit

Den svenske landsholdsangriber Alexander Isak blev overrasket over, at Zlatan Ibrahimovic lagde støvlerne på hylden tidligere i juni

Det kom som en overraskelse for Alexander Isak.

Landsholdangriberen vedkender, at Zlatan Ibrahimovic ikke bliver yngre, men at legenden skulle sige stop nu, var alligevel ikke ventet.

Men det gjorde det 41-årige fodboldikon. Foran et ellevildt hjemmepublikum på San Siro, der hyldede deres helt. Søndag 4. juni blev endestationen for en enestående karriere.

- Jeg så dele af hans afsked. Det kom lidt som et chok, siger Alexander Isak ifølge Expressen.

- Okay, han begynder da at blive lidt gammel, så det skal ikke forstås på den måde. Men det kom lidt ud af ingenting. Jeg blev lidt chokeret. Han fortjener en vældig fin afsked for alt, han har gjort, fortæller Newcastle-stjernen.

Alexander Isak skiftede til Newcastle United i 2022. Foto: Newcastle United

Vanen tro - fristes man til at sige - leverede Zlatan en mindeværdig tale, da ikonet bandt sløjfe på en professionel karriere, der begyndte i Malmö FF for 24 år siden og sluttede på en af de mest berømte fodboldarenaer i Milano.

- Det er på tide at sige farvel til fodbold, men ikke til jer, siger han i en tale til fansene på San Siro ifølge Aftonbladet.

- Der er så mange følelser og minder i denne arena. Første gang, jeg kom til Milano, gav I mig lykke, anden gang kærlighed. I har taget imod mig med åbne arme og fået mig til at føle mig hjemme. Jeg vil være Milan-tilhænger hele mit liv, lød det videre.

Zlatan Ibrahimovic er den mest scorende gennem tiden på det svenske fodboldlandshold. Han nåede at nette 62 gange i nationaltrøjen. Det antal er Alexander Isak langt fra, men den 23-årige angriber kan dog bryste sig af at være den yngste målscorer nogensinde for Sverige.

Premier League-spilleren var 17 år, tre måneder og 22 dage, da han bidrog med en fuldtræffer i 6-0-sejren over Slovakiet i januar 2017.