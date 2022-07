Stjerne involveret i dramatisk politiaktion

Den franske AC Milan-stjerne Tiémoué Bakayoko var centrum i en dramatisk politiaktion i Milano tidligere på måneden, hvor politiet flåede fodboldspilleren ud af hans bil og trak pistoler.

Det viser en video, der er gået viralt på de sociale medier.

I videoen ses en politibetjent skubbe franskmanden op ad en politibil, mens han gennemsøger hans lommer.

Alt i mens står to andre betjente med trukkede pistoler, som de sigter mod Bakayokos bil.

Det går dog hurtigt op for politipatruljen, at de har fat i den forkerte person, og de pakker pistolerne væk og slipper grebet om Bakayako.

- Chokerende optagelse af Milans Bakayoko i midtbyen i Milano, hvor politiet trækker pistoler, fordi de mistænker ham for at være en anden, skriver Sport Italia-journalisten Tancredi Palmeri, der har delt videoen.

- Se, da en af betjentene går over til sin kollega for at fortælle, at de ikke har fat i den mistænkte, men i en Milan-spiller, og betjenten siger 'Hvem?!', skriver han.

Samme journalist har efterfølgende delt en officiel udtalelse fra det italienske politi.

'Visiteringen, der skete 3. juli, var i forbindelse med et skyderi, der skete i de foregående timer, og de to mistænkte var to mænd i en SUV, der passer på beskrivelsen. Den ene var en sort mand i en grøn t-shirt. Derfor trak vi pistoler,' lyder det fra politiet ifølge journalisten.

Tiémoué Bakayoko var i seneste sæson på lån i AC Milan, men vendte 30. juni officielt tilbage til Chelsea.

Franskmanden befinder sig dog tilsyneladende stadig i Italien.

Siden han skiftede til Chelsea fra franske Monaco i 2017 har han været udlejet ikke mindre end fire gange. I to omgange har han været i AC Milan, ligesom han også har været en tur i Napoli og Monaco.

I sidste sæson spille han i alt 14 Serie A-kampe for de italienske mestre.