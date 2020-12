Stjerne med chokmelding: Når jeg er væk, kommer sandheden frem

Han er en fantastisk fodboldspiller, hvilket han blandt andet viste i Herning mod Midtjylland i Champions League.

Her spillede Papu Gómez en forrygende kamp og scorede et flot mål.

Men anføreren i Serie A-klubben Atalanta er havnet i problemer.

I det omvendte opgør mod Midtjylland i Bergamo blev han revet ud i pausen på trods af, at Atalanta var bagud og i den grad havde brug for en sejr.

Søndag mod Fiorentina kom han slet ikke på banen.

Papu Gómez har mandag valgt at gå til tasterne på sociale medier.

'Kære Atalanta-fans. Jeg skriver til jer her, fordi jeg ikke har en mulighed for at forsvare mig selv og tale med jer. Jeg vil bare fortælle jer, at når jeg er væk, vil sandheden om alt komme frem. I kender mig og ved, hvem jeg er. Jeg elsker jeg. Jeres kaptajn', skriver han efterfulgt af et blåt og sort hjerte i en story på Instagram.

Præcist, hvad der har ført til den manglende spilletid og den kontroversielle besked på Instagram, er endnu uvist, men Atalanta-træner Gian Piero Gasperini sagde efter søndagens kamp, at der 'skal være tillid' ifølge den italienske avis Gazzetta dello Sport.

Kevin-historierne, der aldrig blev skrevet

Leanders VAR-dom: Brug smart NFL-trick!

Superligaen Indefra: Træner flår klub for en mio.