Stjerneangriber bekræfter - skifter til ny storklub

Sidste sommer skiftede Leonardo Bonucci Juventus ud med AC Milan, og nu er endnu en opsigtsvækkende aftale på vej mellem de to italienske storklubber. Gonzalo Higuain bekræfter i hvert fald selv, at han med med al sandsynlighed skifter fra de forsvarende Serie A-vindere til AC Milan. Det skriver Football Italia.

Handlen menes at være en lejeaftale på en enkelt sæson med en købsoption på 36 millioner euro. Den 30-årige angriber ankom onsdag aften til lufthavnen i Milan, hvor han blev mødt at en stor flok AC Milan-fans samt italienske journalister.

- Først skriver jeg under, og så vil jeg snakke. Jeg har mit lægetjekt i morgen (i dag, red), og så håber jeg at skrive under. Jeg starter et nyt eventyr. Jeg vil hilse alle Milan-fans, og også Juventus' fans, der gav mig så meget kærlighed.

Higuains tidligere holdkammerat Leonardo Bonucci skiftede som nævnt til AC Milan for et år siden, og den argentinske angriber fortæller, at han er blevet overbevist efter at have snakket med Milan-kaptajnen.

- Leonardo overbeviste mig. Jeg har allerede snakket med Gattuso (AC Milan-træner Gennaro Gattuso, red.). Jeg er her for at nå så langt som muligt.

Netop Leonardo Bonucci kan dog meget vel være på vej tilbage til Juventus, hvor han kan blive en del af en handel, der også involverer forsvarstalentet Mattia Caldara. Nu handler det for begge klubber om at færdiggøre handlen med Higuain, der nu skal bestå lægetjekket, så han i hvert fald for det næste år kan kalde sig AC Milan-spiller.

