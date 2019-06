Stjernen fik huen: Havde speciel gave til læreren

Med karakteren fire i huen kunne en lettet Joachim Andersen, der styrer forsvaret i Serie A-klubben Sampdoria, endelig sætte et foreløbigt sidste punktum for sin studietid, da han tirsdag formiddag blev student fra NEXT Albertslund Gymnasium.

Den sidste eksamen stod på international økonomi, og unge Andersen trak emnet 'globalisering og konkurrenceevne'.

Hvad går det ud på?

- Jamen, det må du spørge min lærer om. Det skal jeg heldigvis ikke snakke mere om nu, griner unge Andersen til Ekstra Bladet sekunderne efter, at han endelig har fået den blåkransede hue på.

Her venter Joachim Andersen på sin karakter. Det blev til et 4-tal. Foto: Tariq Mikkel Khan

Fejringen bliver dog holdt på et minimum, da han er en del af den nuværende U21-landsholdstrup.

Misunder du dine venner, der skal køre vogn?

- Jeg har ikke været en del af sådan et miljø, så det er bare sådan, det er, siger 23-årige Joachim Andersen, der har taget uddannelsen online.

Nu er der sikkert mange af dine venner, der skal have et sabbatår og finde sig selv på toppen af et bjerg i Nepal. Drømmer du ikke om det?

- Nej, alt det kan jeg gøre efter karrieren.

Det var Joachim Andersen lillesøster, der fik æren af at sætte huen på. Foto: Tariq Mikkel Khan

En ny klub?

Midt i alt eksamensræset og landsholdsudtagelse er hans træner Marco Giampaolo på vej til AC Milan.

Du har været udtaget til landsholdet, skulle have styr på eksamen, og hjemme i Italien er din træner, Giampaolo, på vej til AC Milan og vil muligvis have dig med. Hvordan finder du dig selv i alt det virvar?

- De sidste par dage har jeg bare fokuseret på min eksamen, der var en 24-timers. Jeg har ikke læst så meget rundt på de forskellige medier, siger Andersen, hvis familie var mødt talstærkt op.

Hvad tænker du så, når jeg siger, at Giampaolo er på vej til Milan?

- Det er flot af ham. Samtidig er jeg også lidt ked af det, da han jo har været en rigtig god træner for mig.

Kunne du drømme om at tage med ham?

- Det kan jeg ikke svare på nu, og det ved jeg ikke noget om. Men Milan er en stor klub.

Så det vil ikke være en nedtur at flytte AC Milan?

- Det tror jeg ikke, der er nogen, som vil synes.

Joachim Andersen med farmand, Jacob, der også er bestyrelsesformand i Vendsyssel FF. Foto: Tariq Mikkel Khan

Alle vil have ham

Joachim Andersen har spillet en sensationel sæson i Sampdoria med få udsving, og han bliver jævnligt nævnt omkring nogle af Europas største klubber.

Atletico Madrid, Manchester United, Tottenham og Arsenal er blot nogle af de klubber, der er blevet bragt i spil efter nytår.

AC Milan endte på en femteplads og skal dermed spille Europa League næste sæson, mens Sampdoria sluttede på en niendeplads i den nyligt afsluttede Serie A-sæson.

Andersen charmerede med en Sampdoria-trøje til sin lærer. Foto: Tariq Mikkel Khan

En gave til lærerinden

Som en lille afskedsgestus havde Joachim Andersen taget en Sampdoria-trøje med til sin lærer, der har gjort ham selskab via diverse Skype-forbindelser gennem gymnasietiden.

- Menneskeligt er han mega sød. Fagligt er han også intelligent nok. Men nogle gange skulle han lige trækkes, siger Trine Ladekarl Nellerman efter et eksamen.

- Her til sidst har han virkelig givet den en skalle. Han gav den alt, hvad han kunne. Man kunne ikke forvente mere.

