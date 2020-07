Stjernen forsvarer Eriksen: - Ikke nemt

Det har ikke været nemt for Christian Eriksen at skifte London ud med Milano.

Men skal man tro den tidligere franske landsholdsstjerne Franck Ribery, der selv spiller Serie A for Fiorentina, så er det et spørgsmål om tid, før den danske midtbanekreatør skinner igennem.

- Han er først lige ankommet, og det har heller ikke været nemt for ham at tilvænne sig spillet, fordi coronavirussen lukkede ligaen ned i tre måneder, lyder det fra Ribery til den italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport.

- Italiensk fodbold er ikke nemt, men over tid forventer jeg, at Eriksen vil bevise sit værd.

Generelt har den franske offensivspiller masser af ros tilovers for de blå-sorte fra Milano, som Fiorentina møder onsdag aften.

- Inter har et meget stærkt hold, der er sat sammen af mestre. De er lige begyndt deres rejse og har behov for tid, men det ser ud til, at de er på vej i den rigtige retning.