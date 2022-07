Stjernen skifter tilbage

Paul Pogba skifter tilbage til Juventus FC på en fri transfer efter seks år i Manchester United.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside og på Twitter.

På trods af seks år i den røde del af Manchester formåede franskmanden aldrig rigtig at leve op til de tårnhøje forventninger, der var til ham, da han tilbage i 2016 vendte tilbage til Manchester United for et svimlende beløb på godt 780 millioner kroner.

Pogba var den fortabte søn, der vendte hjem til Old Trafford, efter han i 2012 skiftede fra netop Manchester United til Juventus på en fri transfer.

Den 29-årige midtbanespiller nåede at spille 226 kampe for Manchester United i perioden 2016-2022, hvortil han nettede 39 gange og producerede 51 assists.

Paul Pogba slog sit navn fast på den internationale scene efter fire gode sæsoner i Juventus. Foto: GIORGIO PEROTTINO/Ritzau Scanpix

Pogba viste i glimt sit enorme talent, men skader og til tider dårlig indstilling, gjorde det svært for franskmanden rigtig at blomstre på 'The Theatre of Dreams' i Manchester.

Det lykkedes dog alligevel franskmanden at vinde Europa League, Carabao Cuppen og Community Shield i sin tid hos de røde djævle.

Nu gentager historien sig på ny, hvor Juventus altså gafler franskmanden gratis i Manchester United.

Juventus slipper også nådigt, når det kommer til Pogbas løn.

Franskmanden tjente svimlende 290.000 pund om ugen i Manchester United, men ifølge Corriere dello sport kommer Juventus 'kun' til at betale Pogba 160.000 pund om ugen, svarende til godt 1,4 millioner kroner.

