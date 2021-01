Stjernens bøn: - Kom tilbage

De ville blive konkurrenter til spilletid, men det holder ikke Dejan Kulusevski tilbage, når det gælder spørgsmålet om Zlatan Ibrahimovic og et muligt comeback til det svenske landshold

Kommer Zlatan Ibrahimovic nogensinde til at repræsentere det svenske landshold igen?

Det spørgsmål forstummer nok først den dag, at det 39-årige ikon vælger at lægge støvlerne permanent på hylden.

Det er snart fem år siden, at han i kølvandet på EM i Frankrig takkede officielt af i nationaldragten, men spekulationerne om et comeback har svirret med jævne mellemrum.

Senest har Juventus-stjernen Dejan Kulusevski sparket liv i debatten på ny ved at appellere kraftigt til, at hans idol ændrer mening og kommer tilbage på landsholdet.

Det skriver Aftonbladet.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Dejan Kulusevsk har for længst bidt sig fast på landsholdet trods sine 20 år. Foto: Jens Dresling

Zlatan Ibrahimovic bombede løs for AC Milan i første del af sæsonen, inden han blev skadet. Foto: ALESSANDRO GAROFALO/Ritzau Scanpix

Den 20-årige svensker er ikke hvem som helst. Kometen med de makedonske rødder har indledt sin karriere på lignende vis, som Ibrahimovic gjorde det.

Tidlig entré på landsholdet, hurtig afsked med Allsvenskan og et markant gennembrud i en ung alder i udlandet.

Nu spiller de begge for topklubber i Serie A og har vigtigst af alt en god relation uden for banen.

- Vi skriver til hinanden. Zlatan er i et idol for mig. Der findes nok ikke nogen i hele verden, som gør det, han gør. Når han taler godt om mig, får det mig til at arbejde endnu hårdere, da jeg bliver så stolt, siger Kurlusevski til Aftonbladet.

- Jeg håber virkelig, at han vender tilbage til landsholdet og spiller EM. Det ville være fantastisk for mig personligt og for Sverige. Kom tilbage, Ibra, siger Juventus-profilen.

Dermed er bolden nok engang spillet tilbage til AC Milan-topscoreren, hvis fornemme indledning på sæsonen med klubben med al tydelighed har dokumenteret, at alderen ikke er en hindring for et comeback i blåt og gult.

Men Zlatan skal selv have troen på projektet, ligesom den nuværende svenske landstræner, Janne Andersson, skal være med på idéen.

Den sidste del er umiddelbart en større udfordring end den første, da bossen og bomberen har tidligere været på kant med hinanden.

Holdkammeraterne flækkede af grin

Kovending i Rosenborg

To top-trænere får sparket

Ekspertens store overblik: Ham har jeg et godt øje til