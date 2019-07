Stjerner fik mundkurv på i Ronaldo-sag

Petronella Ekroth, der spillede et år i Juventus, fortæller, at klubben ikke ville have, at spillerne udtalte sig om voldtægtsanklagerne mod Cristiano Ronaldo

Juventus dominerer totalt italiensk fodbold, når det kommer til spillet inde på banen.

Uden for kridtstregerne går det som oftest også ganske fornuftigt for sig, men i sidste sæson stod klubben pludselig i en uvant situation, der deres ubetinget største stjerne, Cristiano Ronaldo, blev anklaget for en voldtægt, der skulle have fundet sted i Las Vegas i 2009.

Ronaldo selv afviste alle anklager, mens klubben også hurtigt var ude at støtte ham.

- Ronaldo har i de seneste måneder vist stor professionalisme og dedikation, hvilket alle i Juventus sætter pris på. De begivenheder, der angiveligt er fundet sted for næsten 10 år siden ændrer ikke på den opfattelse, hvilket er delt af alle, der er kommet i kontakt med den her store mester.

Det var klubbens officielle udmelding, og de var åbenbart meget opsatte på at sikre sig, at den opfattelse vitterligt var delt af ALLE i klubben. De gav i hvert fald spillerne mundkurv på, når det kom til den kontroversielle sag.

Sådan lyder det fra svenske Petronella Ekroth, der i sidste sæson tørnede ud for Juventus' damehold.

Måtte ikke sige noget

Hun har fortalt om sit år i klubben til Expressen Sport, og det har bestemt ikke været en dans på roser. Om Ronaldo sagen siger hun:

- Det måtte vi ikke tale om. Vi måtte overhovedet ikke nævne det. Man måtte ikke mene noget om ting og sager, man skulle holde lav profil og arbejde for klubbens værdier. På den måde blev man meget indelukket, og jeg følte, at mine egne meninger måske forsvandt. Du bliver på en måde Juventus, og du skal bakke op om det, de synes er rigtigt og forkert.

Hun mener, at der var mange ting i Juventus, der var specielle. Heriblandt synet på, hvordan mennesker skal behandles og respekteres. Hun havde samtidig ikke følelsen af, at de udenlandske spillere blev behandlet på samme måde som de italienske.

Petronella Ekroth er vendt tilbage til Sverige, hvor hun både skal passe et job som ekspert i tv'et og som spiller på banen for Djurgården.

Sagen blev først droppet

Ifølge anklageren skulle Cristiano Ronaldo have voldtaget Kathryn Mayorga i juni 2009 på et hotelværelse i Las Vegas. Politiet i Las Vegas har tidligere bekræftet, at hun anmeldte et overgreb samme dag. Senere bad hun politiet om at indstille efterforskningen.

Ronaldos advokat, Peter S. Christiansen, har bekræftet, at sagen er blevet droppet en gang tidligere i forløbet. Det skulle være sket, da Ronaldo i 2010 indgik et udenretligt forlig med kvinden. Flere medier har beskrevet, at kvinden modtog et beløb svarende til 2,5 millioner kroner, mod at hun droppede anklagen.

Peter S. Christiansen forklarede, at forliget ikke var udtryk for, at Ronaldo erkendte sig skyldig i anklagen. Han indgik forliget, fordi han ønskede fred for sagen.

Mayorga har forklaret, at hun kun accepterede forliget i 2010, fordi hun gennemgik en traumatisk periode og ikke var i stand til at deltage i sagen.

