Stjerner i familie-drama: - De lader mig ikke se mine børn

Hvor skal man næsten starte?

Trekantsdramaet mellem Inter-stjernen Mauro Icardi, dennes agent-kone, Wanda Nara, og hendes eksmand, angriberen Maxi López, ser i hvert fald ikke ud til at få en ende.

Trioen er bundet sammen på kryds og tværs, men er samtidig milevidt fra at have en fornuftig kommunikation.

Maxi López var holdkammerat med Mauro Icardi for seks år siden, da begge var i Sampdoria, men i dette familiedrama spiller de på hver deres hold.

Og er så langt fra at være kammerater som overhovedet mulugt.

Nara og Lopez, da alt var fryd og gammen. Foto: Splashnews

Indtil 2013 var López gift med Wanda Nara, og parret havde tre børn. Det har de stadigvæk, men forholdet mellem de to er ikke-eksisterende.

Ind fra siden kom Mauro Icardi nemlig. Allerede dengang scorede han mål på samlebånd - og Wanda Nara scorede han såmænd også.

Fire måneder efter hendes brud med López røg hun i nettet hos den nuværende Inter-spiller.

I begyndelsen var det sjov, sex og ballade. Wanda Nara har beskrevet begyndelsen af forholdet som et møde mellem teenagere. Men med tiden blev det mere seriøst.

Icardi opfyldte rollen som pap-far til López' og Wanda Naras børn. Tilsyneladende til et ægte 12-tal, for fodboldspillerens forhold til den lille trio blev synlig for alle. På de sociale medier. På angriberens krop. Han fik tatoveret ungernes navne.

Parret har siden fået to børn sammen. Og López ... han har fået en kold skulder.

Den 35-årige angriber, der siden 2018 har været tilbage i Sydamerika, har efterhånden mistet det meste af kontakten til sine tre børn.

Det fortæller han i et tv-interview, som norske Dagbladet har citeret.

- De (Icardi og Wanda Nara, red.) lader mig ikke se mine børn. Jeg har bare set dem to gange det seneste år. Jeg forsøger at snakke med Wanda, men alt, der skal være privat, bliver publiceret på de sociale medier, siger López.

- De opfører sig respektløst over for mig. For hende handler det altid om penge, selv om hun på ingen måde mangler det, fortæller han videre.

Den tidligere landsholdsspiller føler, at hans tre børn, Valentino Gastón, Constantino og Benedicto, er brikker i et spil.

På de sociale medier ser alt ud til at være fryd og gammen i den store familie. Men sandheden er, at der står en far på sidelinjen, som er rasende.

- At se mine børn blive brugt på den måde, gør mig forbandet. Han (Icardi, red.) har flere gange lagt røret på, når jeg har snakket med mine børn i telefonen, lyder det.

For Icardis vedkommende er trekantsdramaet ikke det eneste kaos, han skal forholde sig til.

Karrieren kører heller ikke problemfrit i øjeblikket. I Inter han længe har været ude i kulden grundet problematiske beslutninger uden for banen.

Flere af dem med krog i forholdet til Wanda Nara.

Af samme årsag ventes den tidligere Serie A-topscorer også at forlade Milano-klubben denne sommer.

Indtil videre har han foreløbig forladt holdets træningslejr i weekenden. Inter og Icardi kom sammen frem til den beslutning, lød den officielle melding.

Manchester Uniteds Romelu Lukaku menes at være bedste bud på argentinerens afløser i storklubben.

