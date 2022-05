Stjerner i problemer: 'Stik det op i røven'

AC Milans-spillere fejrede i weekenden deres 19. mesterskab. Fejringen kan dog ende med at få konsekvenser, efter Milan-spillerne stod med et provokerende banner rettet mod Inter

'Stik Coppa Italia-trofæet op i røven.'

Det stod der på et banner, der blev holdt i vejret af de to Milan-spillere Rade Krunic og Mike Maignan, som stod helt forrest i bussen, så det var tydeligt for alle at se, da AC Milans spillere og stab kørte rundt i Milanos gader efter deres mesterskabs-triumf.

Allerede senere på aften blev der indledt en sag mod Milan som følge af det provokerende banner.

Anklageren Giuseppe Chiné argumenterer for, at det er brud på artikel fire i 'Code of Sports Justice', der dækker over loyalitet, korrekthed og ærlighed i ethvert forhold, uanset hvor det kan henvises til sportsaktiviteter.

Der er ikke kommet nogle udtalelser fra Nerazzurri-lejren, men ifølge Gazzetta Dello Sport har Milan-præsident Paolo Scaroni været ude og undskylde til bysbørnene.

Tilbage i 2007 skete der en lignende hændelse.

Dengang fejrede AC Milan Champions League-trofæet, og da Inter "kun" havde vundet Serie A, benyttede Massimo Ambrosini lejligheden til at række et banner i vejret, hvor der stod, at Inter kunne stikke deres Serie A titel op i røven.

Milan sikrede sig deres 19. Scudetto, da de søndag slog Sassuolo med 3-0. Det er klubbens første mesterskab siden 2010-2011 sæsonen.

Udover det provokerende banner havde Milan-spillerne en kæmpe fest sammen med deres fans, der havde fyldt Milanos-gader.

Milans mesterskabsfejring

