Stopper efter 616 kampe: Her er hans hjerteskærende hilsen

Daniele De Rossi fik det halve stadion til at græde, da han tog afsked med AS Roma og topfodbold søndag

Når fodboldhistorikerne en dag sætter sig ned og skriver navnene på de største AS Roma-stjerner i historien, vil de utvivlsomt notere Daniel De Rossi.

Midtbanespilleren, der fik debut i oktober 2001 og først stoppede i maj 2019 efter at have spillet mere end 600 kampe for hovedstadsklubben.

Han er endnu ikke optaget i klubbens Hall of Fame, men det må være et spørgsmål om dage, før det sker. For nu er han stoppet som aktiv.

Og var man i tvivl om fansenes kærlighed til ham, var sæsonens sidste kamp søndag hjemme mod Parma et tydeligt bevis på det, der må have overbevist alle.

Der var tifos og sange og klapsalver i et væk, og de gamle tribuner på Stadio Olimpico dirrede, da han som ventet blev skiftet ud efter 82 minutters spil.

Efter kampen blev han kaldt på banen, mens de resterende spillere og andet godtfolk stod klar og klappede ham ind. Imens blev et stort banner med hans navn og billede hejst midt på banen.

En eller anden emotionel hymne strømmede stille og roligt ud gennem højttalerne, og de måske to største legender i klubben, Bruno Conti og Francesco Totti stod klar med alfaderlige krammere under paraplyer, der skærmede deres jakkesæt mod regnen.

Manager Claudio Ranieri omfavner De Rossi. Foto: Filippo Monteforte/AFP/Ritzau Scanpix

Og det var regn, ikke tårer, selvom fans - nok hundredvis af dem - fældede mange af dem. For her er virkelig tale om en legende og en klubmand af allerfineste karat, der siger stop.

Og hvis man var i tvivl om, hvor hans sympati ligger, så skrev han et afskedsbrev, som klubben har lagt ud på sin hjemmeside.

Under et billede af en lille dreng iført Roma-dragt og et kæmpe smil (ham selv, hvis man var i tvivl), siger han tak.

- Jeg er klar over, hvor heldig jeg har været. Jeg har aldrig taget det for givet. Det har været en lang rejse, en begivenhedsrig og intens en af slagsen, men den har altid været drevet af kærlighed til denne klub, skriver han.

Stor tak til Totti

Han takker klubbens ejere, de ansatte på klubbens træningsanlæg, kollegaerne, trænerne, sin familie - og Totti.

- Tak til dig, Francesco. Anførerbindet som jeg bar blev arvet fra min brors arm, en stor anfører, og den mest fantastiske spiller, der har båret denne trøje. Det er få forundt at have spillet ved siden af deres idol i 16 år. Nu vil jeg med respekt videregive det til Alessandro (Florenzi, red.). En anden bror, som jeg ved er lige så værdig til den ære, skriver De Rossi.

- Tak til alle Roma-fans, mine fans. I dag tillader jeg mig at kalde jer for mine fans - fordi jeg var én af jer, derude på banen, og den kærlighed, som I altid har vist mig, hjalp mig til at fortsætte. I er årsagen til, at jeg valgte denne by, dette liv igen og igen. Søndag var 616. gang at jeg foretog dette valg, det rigtige valg.

- Ingen vil nogensinde elske jer mere, end jeg gør.

Daniele De Rossi.

I sin tid som professionel spiller i Roma nåede han ud over de 616 kampe at vinde Serie A én gang, pokalturneringen to gange, den italienske Supercoppa to gange. Han er noteret for 117 landskampe for Italien, hvilket kun tre spillere har overgået.

Som landsholdsspiller vandt han OL-bronze i 2004, VM-guld i 2006 og EM-sølv i 2012.

