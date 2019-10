Stopper han? Ronaldo med opsigtsvækkende kommentar

Er Cristiano Ronaldos karriere ved at lakke mod enden?

Ja ja, manden er blevet 34 år og ville ved første øjekast nok have flere år bag sig end foran - som professionel fodboldspiller. Men for en spiller, der ser voldsomt fit ud og fortsætter med at dominere i Serie A for Juventus, ville et stop i 2026 synes mere passende end eksempelvis næste år.

Eller efter VM i 2022 for den sags skyld.

Ryan Giggs, hans tidligere holdkammerat i Manchester United, sagde forleden, at han sagtens kunne se portugiseren spille, til han bliver 40.

Men et friskt interview med Sportbible indikerer noget andet.

- Jeg elsker fortsat at spille fodbold. Jeg elsker at underholde fansene og de mennesker, der elsker Cristiano. Alderen er ligegyldig, det handler alt sammen om mentalitet.

- De sidste fem års tid er jeg begyndt at nyde at se mig selv udenfor fodbolden, så hvem ved, hvad der vil ske i løbet af det næste år eller to, siger Cristiano Ronaldo.

Vil ikke efterligne nogen

Han har netop taget fat på sin 18. sæson som professionel fodboldspiller i sin fjerde klub efter gennembruddet i Sporting, etableringen som stjerne i Manchester United, positioneringen som superstjerne i Real Madrid og endelig skiftet til Juventus.

Han har, som han selv er inde på, etableret sig udenfor fodbolden med sit brand i forskellige brancher. Det være sig parfume, undertøj, denim, fodtøj, restauranter, træningscentre og hoteller. Og så selvfølgelig livstidskontrakten med Nike, der sikrer ham godt og vel 120 millioner kroner om året.

En aftale, som kun Lionel Messi og LeBron James kan prale af udover Ronaldo.

- Jeg ønsker ikke at efterligne nogen. Du skal først og fremmest være dig selv til enhver tid, men du kan altid samle småting op og tage ting med fra andre gode eksempler. Ikke kun i fodbold men også i andre sportsgrene som Formel 1, NBA, golf, UFC, whatever.

Ronaldo er kommet fint fra land i denne sæson med foreløbig tre mål i fem ligakampe. Tirsdag tager han og Juventus imod Bayer Leverkusen i Champions League-gruppespillet. Han er suverænt turneringens mest scorende spiller med 126 mål. Lionel Messi er toer på listen, selvfølgelig er han det, med 112 mål.

