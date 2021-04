Stor Eriksen-hyldest: Roses for særlig detalje

Nicolo Barella er blevet en af de største profiler i Inter i løbet af denne sæson, og en del af æren for den italienske midtbanespillers udvikling skal tilskrives holdkammeraten Christian Eriksen og Marcelo Brozovic.

Det siger den 24-årige italiener selv ifølge Football Italia.

For godt to år siden skitede Nicolo Barella således til Inter fra Cagliari, og siden har det hjulpet ham at spille med stjernespillere som Eriksen og de andre.

- Jeg har bestemt forbedret mig som spiller, fordi jeg har trænet med disse spillere. Før ville jeg måske lidt for meget, men jeg har studeret mine holdkammerater og lært at vente på den rigtige mulighed i stedet for at skynde mig for meget, siger Nicolo Barella.

Og især én ting ved Christian Eriksen imponerer.

Det siger Nicolo Barella, da han bliver spurgt, hvilke kvaliteter han ville “stjæle” fra holdkammeraterne, hvis han på magisk vis kunne det.

- Fra Eriksen vil jeg tage hans kvalitet og elegance, da han kan placere bolden, hvor end han vil fra det ene øjeblik til det andet.

- Resten af os er mere dynamiske og udfører benarbejdet, mens Brozovic sørger for, at vi fortsætter derudaf, siger midtbanespilleren.

Nicolo Barella har spillet 42 ud af 43 kampe for Inter i denne sæson med tre mål og ti oplæg til følge. Det er lidt flere kampe end Christian Eriksen, der har spillet 30 kampe med to mål til følge hidtil.