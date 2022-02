Stor overraskelse i Milano

Efter en lang periode med gode resultater har Inter ramt et bump på formkurven. Det blev slået fast søndag, da Milano-holdet tabte 0-2 til Sassuolo.

Det er Inters tredje nederlag i de seneste fem kampe på tværs af alle turneringer, og holdets tredje kamp i træk i Serie A uden sejr.

Med nederlaget missede Inter muligheden for at overhale lokalrivalen AC Milan på førstepladsen. I stedet er de to hold nu adskilt af to point. Inter har dog spillet en kamp færre.

Sassuolo kom allerede foran i ottende minut, da Giacomo Raspadori trykkede af i feltet. Skuddet sad mere eller mindre lige på Inter-målmand Samir Handanovic, men bolden røg under sloveneren, der ikke så alt for godt ud i situationen, og i nettet.

Inter sad meget på bolden, men Sassuolo var effektiv foran mål, og cirka midtvejs i første halvleg blev det så 2-0 ved Gianluca Scamacca.

Efter pausen anlagde Inter et tungt pres, men det var først tre minutter inde i tillægstiden, at bolden fandt vej til netmaskerne for hjemmeholdet. Arturo Vidal sendte et indlæg ind i feltet, som Stefan de Vrij headede i mål.

Det viste sig dog, at en Inter-spiller havde haft armen på bolden i opspillet, og så blev reduceringen pillet af måltavlen igen, og Inters håb om et mirakuløst comeback forduftede.

Det er Sassuolos første sejr i Serie A siden 9. januar. Holdet har nu 33 point på 11.-pladsen.