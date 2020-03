Store navne på vej? Eriksens Inter i offensiven

Milano-klubben er klar til at hente to Premier League-stjerner til den kommende sæson

Christian Eriksen kan i den kommende sæson få selskab i Inter af to Premier League-stjerner.

Milano-klubben risikerer at miste den argentinske angriber Lautaro Martínez til FC Barcelona, men har allerede planen klar, hvis det skulle ske.

Ifølge La Gazzetta dello Sport har Inter i så fald tænkt sig at gå efter både Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang og Chelseas Olivier Giround, som Christian Eriksen kender særdeles godt fra sin tid i England.

Aubameyang har i de seneste sæsoner været en af de farligste angribere i Premier League og endte i sidste sæson som delt topscorer i rækken.

Han er anfører i Arsenal og en vigtig mand for The Gunners, men hans aftale med London-klubben udløber i sommeren 2021.

Arsenal betalte mange penge for den 30-årige hurtigløber, da de hentede ham i Dortmund, og det vil gøre ondt at se ham smutte på en fri transfer.

Derfor kan et sommerskifte komme på tale, hvis Aubameyang altså ikke ønsker at forlænge opholdet i Arsenal.

Olivier Giroud er igen aktuel i Inter. Foto: Finn Frandsen

Olivier Giroud kan Inter hente uden at skulle betale transfer. Den franske verdensmesters aftale med Chelsea udløber efter denne sæson.

I januar forsøgte Inter, samtidig med de jagtede Eriksen i Tottenham, at købe den 33-årige franskmand. Det lykkedes dog ikke at komme over målstregen med den handel.

Giroud er i Inter udset til at afløse lejevenden Alexis Sánchez, der efter planen vender hjem til Manchester United.

Også Lazio, der indtager andenpladsen i den afbrudte Serie A, meldes interesseret i den hovedstødsstærke franskmand.

Se også: Tidligere Real Madrid-præsident død af corona

Se også: Fodbold-legende og søn smittet med corona

Se også: Desperat efter Barça-skifte: Vil gøre alt

Al sport er aflyst: Sådan dulmer du dine abstinenser