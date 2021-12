Storhylder Eriksen: Maestro

Inter tager afsked med Christian Eriksen med en kæmpe buket verbale roser og ønsket om, at der altid vil være et bånd mellem ham og klubben

Inter tager på klubbens hjemmeside en afsked med Christian Eriksen, der i patos helt og holdent matcher Milano, der rummer verdens førende operascene.

’Maestro’ kalder de danskeren. Et udtryk, italienerne bruger om en særlig fremtrædende komponist, musiker eller dirigent. Her er der nok mest tale om det sidste.

Som ouverture indleder man med at beskrive det øjeblik 28. januar 2020, hvor Eriksen under pomp og pragt blev præsenteret på La Scala. ’Da klasse mødte elegance’, beskrives det.

Klubben beskriver, hvor ønsket han var, og hvor tålmodigt man havde ventet på hans ankomst.

Og så springer man ret ubesværet hen over det første af tre akter, nemlig den lange, vanskelige tid, Eriksen gennemgik, mens træner Antonio Conte ikke så til hans side.

Christian Eriksen fejrer et af sine få men vigtige og smukke mål for Inter. Foto: Lars Baron/Ritzau Scanpix

Man fremhæver det smæld fra overliggeren, som hans raket-frispark fra ekstrem afstand fremkaldte, og som kun var få centimeter fra hæder og ære.

’Fra det øjeblik vidste vi, at dette var en komponist af den fineste musik’, lyder det fra tekstforfatteren, der fortsætter med at remse op:

’Vi delte øjeblikke, slag og uventede mål – som da han scorede direkte på hjørnespark mod Napoli – sammen med enkelte skuffelser, som da vi efter en fin stime lige netop missede mesterskabet i 2019/20-sæsonen’.

Så hyldes endnu et frispark i lokalderbyet mod Milan i Coppa Italia. ’Et ikonisk øjeblik i Inters nyere historie. Et fantastisk og afgørende spark, som ikke alene sendte os til næste runde, men også gav ny energi til historien om Christian og Inter’.

Man kalder Eriksen ‘en nøglefigur i vores march mod mesterskabet’ året efter. Her bidrog Eriksen ’med sit overblik, intuition, sine afleveringer og assists samt mål, inklusiv nogle store af slagsen’.

Mod Napoli og mod i en kamp mod Crotone, som endte med at udløse titlen og med et lækkert frispark, da det blev fejret på San Siro på sidste spilledag.

Det sidste øjeblik i den sort- og blåstribede trøje gemmer man i Inter-hjerterne.

Øjeblikke, som man også har samlet i en video under teksten.

Siden tog danskerens liv en uventet drejning, men Inter udtrykker håbet om, at der altid vil være et bånd parterne imellem, før man slutter med et dybfølt ønske om alt det bedste:

‘In bocca al lupo, Chris!’