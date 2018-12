Storklub afviser: Alle forventer tre-fire nye spillere - men nej

Selvom AS Roma ikke har fået den bedste start på Serie A-sæson, og ottendedelsfinalen mod F Porto i Champions League står for døren, så vil romerne ikke ud og bruge penge på store spillere i januar-transfervinduet.

- Januar? All forventer, at vi henter tre eller fire spillere, som vil blive vigtige, men for mig ændrer du ikke et hold for meget i januar-vinduet, du gør små ting, siger Roma-sportsdirektør Monchi til Sky Sport Italia.

Den spanske sportsdirektør ser det som et udtryk for, at man lavede fejl i sommerens transfervindue, hvis man har behov for at spendere alt for meget om vinteren.

Halvvejs igennem Serie A-sæsonen er hovedstadsklubben placeret på 6. pladsen, men Champions League-pladserne er inden for rækkevidde, da der kun er to point op til Lazio på 4. pladsen.

