Storklub bekræfter: Forhandler med milliardær

AS Roma bekræfter, at klubben er i forhandlinger med milliardæren Dan Friedkin

Den amerikanske milliardær Dan Friedkin forhandler om et køb af fodboldklubben AS Roma.

Det bekræfter Serie A-klubben mandag i en pressemeddelelse.

Bekræftelsen kommer, efter at der ifølge AFP har været meldinger om, at forretningsmanden vil overtage aktiemajoriteten i klubben fra landsmanden James Pallotta, som står i spidsen for et amerikansk konsortium.

Angiveligt er der tale om aftale til en værdi af op mod 780 millioner euro, hvilket svarer til 5,8 milliarder kroner.

Endnu er der dog ingen endegyldig aftale på plads, understreger Roma.

Pallotta har presset på for, at der skulle bygges et nyt stadion, men det er endnu ikke sket.

Pallotta er blevet kritiseret af fansene for kun sjældent at være til stede i Italien, og hans behandling af klublegenderne Francesco Totti og Daniele De Rossi har også mødt modstand.

Dan Friedkin er chef for Friedkin Group, der ejer bildistributøren Gulf States Toyota i USA.

Foto: ALBERTO LINGRIA/Ritzau Scanpix

