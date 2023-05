Storklub får fratrukket ti point

PlusValenza-sagen har taget en ny drejning.

For godt en måned siden fik Juventus deres 15 point tilbage, de ellers tidligere havde fået fratrukket som følge af den omfattende PlusValenza-sag, der omhandler en regnskabsteknisk finte, som Juventus har benyttet sig af.

Men nu har det italienske fodboldforbund (FIGC) skrevet på deres hjemmeside, at Juventus får fratrukket ti point, hvilket betyder, at storklubben dumper helt ned på syvendepladsen i Serie A.

Det er rigtig skidt nyt for 'Den gamle dame', der nu kan risikere at må nøjes med Conference League eller Europa League-fodbold næste sæson.

Klubben har lige nu et point op til Roma på sjettepladsen, der giver adgang til Conference League, to point op til Atalanta på femtepladsen og fem point op til AC Milan på den Champions League-givende fjerdeplads.

Annonce:

På forhånd havde fodboldforbundet varslet, at Juventus skulle idømmes 'en straf der kunne mærkes'.

Juventus er blot en af ni klubber, som er blevet efterforsket i PlusValenza-sagen, men Torino-klubben er den eneste, der er blevet dømt for kunstigt at oppuste værdien på spillere.

Sagen fik i november sidste år - mens efterforskningen stadig pågik - hele Juventus ' bestyrelse til at trække sig på grund af 'økonomiske og juridiske udfordringer'.

Tilbage i januar idømte FIGC Juventus en straf på 15 minuspoint, men klubben ankede sagen til Italiens Olympiske Komité (Coni). I april vurderede Coni, at fodboldforbundet skulle behandle sagen igen, og Juventus derfor sine 15 point tilbage.

Nu har Juventus så mistet ti af pointene igen, men sagen kan ankes.

- Juventus noterer sig dommen, og klubben forbeholder sig retten til at læse begrundelsen for dommen for at vurdere, om sagen skal appelleres.

- (...) I mangel af klare regler føler klubben sig straffet ekstremt hårdt, uden at der er taget hensyn til proportionalitetsprincippet, lyder det mandag fra Juventus.