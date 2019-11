Storklub i totalt kaos: Spillerne er bange

Kalidou Koulibaly er bange.

Det kan som udgangspunkt være svært at forestille sig, når man ser klepperten fra Senegal for sig. Men han frygter imidlertid for sin egen og familiens sikkerhed i en grad, så han som flere andre spillere i SSC Napoli har hyret en bodyguard til at passe på sig.

Det er en af konsekvenserne af den stigende uro, der hersker i og omkring Serie A-klubben for tiden.

For flere spillere har i kølvandet på Champions League-opgøret mod Red Bull Salzburg, der endte 2-2, oplevet chikane, hærværk og sågar indbrud fra frustrerede fans, der må formodes at tilhøre de mere rabiate ender af fanskaren.

Brasilianske Allan og hans familie oplevede et indbrud, mens Piotr Zielinskis bil blev udsat for hærværk.

Det blev for meget for Allans højgravide hustru, Thais.

- Så er det nok! Det tager overhånd, og jeg kan ikke tage det mere, skrev hun efterfølgende på Instagram.

- Først bliver min mand angrebet. Ikke for det, han bedriver på banen, men på grund af anklager, der er skabt af nogle, der vil forstyrre virkeligheden. Jeg bliver generet dagligt på de sociale medier. Tilmed mens jeg var ude og handle ind, skriver hun og fortæller, at folk siden er brudt ind i deres hjem ved højlys dag.

- De skabte kaos og rodede på børnenes værelser. Mine børn græd, forfærdede!, skrev hun.

Flygtet hjem til Polen

Ifølge sportsavisen Corriere dello Sport er det kommet så vidt, at hans holdkammerat og anfører Lorenzo Insigne har måttet vinke farvel til hustruen, der ganske enkelt er flygtet ud af byen. Zielinskis hustru er rejst hjem til Polen i landskampspausen.

At det skulle komme dertil, hænger sammen med spillernes meget omtalte trodsreaktion, da klubpræsident Aurelio De Laurentiis beordrede hele banden i træningslejr efter opgøret. Kun Carlo Ancelotti makkede ret. Men det efter en kraftig reprimande oppefra, da han i første omgang havde gjort som spillerne: Var taget hjem og ignoreret De Laurentiis’ ordrer.

Carlo Ancelotti har nok at spekulere over for tiden. Foto: Alberto Pizzoli/AFP/Ritzau Scanpix

I omegnen af 150 frustrerede fans tog turen ud til Castel Volturno nord for Napoli, hvor spillerne træner. Her protesterede de højlydt, krævede respekt og råbte ’lejemordere!!!’ efter truppen.

De Laurentiis skal efter sigende have udtalt, at han ville idømme alle involverede bøder på 25 procent af deres månedsløn. Om det ender med at ske, er nok mere tvivlsomt, da det for alvor ville sende stemningen i truppen i udbrud.

Da Real Madrid-legenden døde, sørgede de også i Barcelona

Oprejsningen skulle komme i Serie A mod Genoas nedrykningstruede danskerhold. Det skete ikke. 0-0 endte kampen, og var der dårlig stemning i truppen efter smæderåbene i Castel Volturno, må det godt nok have været tungt i omklædningsrummet efter den kamp.

Og den naturlige konsekvens? Rygter om spillerflugt.

Står foran to gysere

De Laurentiis har ifølge Corriere dello Sport godt nok tordnet, at han ikke vil sælge i vinterpausen, men det er jo ikke det samme som at sige, at ingen vil afsted.

Dries Mertens og José Callejón kan ikke nå til enighed med klubben om forlængelser af deres kontrakter. Koulibaly, Fabian Ruiz, Elseid Hysaj og Faouzi Ghoulam bliver også nævnt som profiler, der hellere end gerne smutter, hvis lejligheden byder sig.

Nu står SSC Napoli foran to deciderede gysere, hvis resultater kan få alvorlige konsekvenser. Først mod AC Milan på San Siro – og siden mod Liverpool i Champions League. Førstnævnte kæmper sin egen vanskelige kamp for at holde sig oven vande. Sidstnævnte har Napoli et godt tag på i CL-regi. Og det må være netop det lille bitte håb, man klynger sig til i Napoli i disse dage, mens der er landskampspause i Europa.

Giovanni Di Lorenzo, Kostas Manolas og Arkadiusz Milik på banen mod AS Roma i Serie A. Foto: Alberto Lingria/Reuters/Ritzau Scanpix

Skal man vurdere noget ud fra Ancelottis furer i panden, er den legendariske manager klar over, at den is, han vader rundt på, er forsvindende tynd – og at føromtalte kampe gerne skal kaste noget brugbart af sig, hvis han skal fortsætte i embedet.

Spørgsmålet er så, om han egentlig gider mere.

For samtidig har gamle venner rørt på sig oppe i nord.

Paolo Maldini, der om nogen kender Ancelotti fra deres fælles tid på det hysterisk gode Milan-hold i slutningen af 1980’erne og siden fra Champions League-mesterholdet i 2003, som Ancelotti trænede, er i dag teknisk direktør i samme klub.

Tilbudt fire milliarder

Og det er ikke lutter lagkage i Milan, hvor én sejr i fem forsøg ikke pynter på den nytiltrådte manager Stefano Piolis cv. Tuttosport mener at vide, at Maldini hellere end gerne lokker Ancelotti nordpå for at sætte gang i en proces, der skal bringe Milan tilbage til tidligere tiders storhed.

Tilbage til Napoli.

Spillerne er på vej væk. Manageren kan være på vej væk. Og minsandten om ikke præsidenten også er på vej væk.

Stjernens dårlige dømmekraft kostede ham livet

De Laurentiis skal hvert fald være blevet tilbudt 560 millioner euro – svarende til godt og vel fire milliarder kroner – af Al-Thani-familien fra Qatar. Det mener engelske Daily Mail at vide.

Skal man tro Angelo Pisani, der tidligere har ageret talsmand for Diego Maradona, da han spillede i klubben, er De Laurentiis på vej ud.

- Opfattelsen er, at Aurelio har mistet lysten til at investere i Napoli. De Laurentiis må beslutte sig for, om han vil satse på Napoli eller Bari (Serie C-klubben SSC Bari, som De Laurentiis også ejer, red.), siger Pisani og tilføjer, at man ikke må eje to klubber i samme række.

Dermed antyder han også, at Bari og Napoli i nær fremtid skulle ende i samme række. Det er usandsynligt. I hvert fald lige med det samme. Bari tilhører godt nok subtoppen i Serie C, men der er mange om buddet, og Napoli er trods aktuel krise trods alt ikke decideret nedrykningstruet.

Trods alt.

