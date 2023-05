Storklub indgår forlig i skandale-sag

Juventus har tirsdag indgået et forlig med Italiens fodboldforbund (FIGC) i en sag, hvor storklubben var anklaget for ulovlig regnskabsførelse, herunder sort udbetaling af løn.

Det skriver Reuters.

Juventus har indvilget i at betale en bøde på 718.000 euro - omkring 5,3 millioner kroner - ligesom klubben frasiger sig muligheden for at appellere i andre verserende sager.

Dermed bliver der også lagt låg på den såkaldte plusvalenza-sag, hvor Juventus for nylig fik fratrukket ti point i Serie A.

Den omhandlede også om klubbens økonomi, og den måde Juventus har forvaltet den. Den sag handlede om værdisætning af spillere og salg af spillere til større summer, end de var registreret til at være værd.

Pointstraffen har sendt Juventus ud af Serie A's top-4. Torino-klubben har inden sidste spillerunde 57 point på syvendepladsen med otte point op til AC Milan på fjerdepladsen.

Der er dog kun et og to point op til Roma og Atalanta på sjette- og femtepladsen.

Sagerne, som Juventus har været indblandet i, fik i november sidste år klubbens bestyrelse til at trække sig på grund af 'økonomiske og juridiske udfordringer'.

Ud over at give et misvisende billede af klubbens reelle finansielle situation har regnskabsfinterne også været med til at sørge for, at Juventus har overholdt Det Europæiske Fodboldforbunds regler for 'financial fair play'.