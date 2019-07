Storklub smider millioner i Danmark: Snupper stortalent

Dansk fodbolds eksport af helt unge talenter fortsætter.

Denne gang er det Vejle, der sender den blot 17-årige målmand Andreas Jungdal til Italien og storklubben AC Milan.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger tager Superliga-nedrykkerne sig dog fint betalt for at lade målmanden gå. Vejle står således til at indkassere godt og vel seks millioner kroner på salget.

Aftalen er endnu ikke offentliggjort af nogen af parterne, men den normalt velunderrettede italienske journalist Gianluca Di Marzio viderebringer et billede af Andreas Jungdal i Milano - angiveligt på vej til det obligatoriske lægetjek, der går forud for enhver handel i fodboldverdenen.



I slutningen af september sidste år skrev Andreas Jungdal under på en tre-årig kontrakt med Vejle - få måneder efter han fik debut på det danske U17-landshold. Her er det i alt blevet til fem kampe i buret for Danmark.

Interessen fra AC Milan er ikke opstået ud af den blå luft. I februar var Jungdal således til prøvetræning i klubben, hvor han tilsyneladende har imponeret tilstrækkeligt til, at milaneserne tør tage chancen og sende en god håndfuld millioner til Danmark.

Skulle det lykkes Andreas Jungdal at få debut for AC MIlan, vil det være første gang siden Jon Dahl Tomasson, at en dansker repræsenterer den italienske storklub.

