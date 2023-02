Storklub svarer igen på trusler

Det er mere end 30 år siden, Sampdoria vandt klubbens første og hidtil eneste italienske mesterskab. Men selvforståelsen i klubben er til mere, end hvad der præsteres for tiden.

Den øjeblikkelige placering under nedrykningsstregen i Serie A og med ni point op til overlevelse har skabt frustrationer og vrede blandt fansene.

Hvad der antages at være en fangruppering tog dog i weekenden metoder i brug, der bringer mindelser om en scene fra mafiafilmen Godfather.

Foran klubbens hovedkvarter fandt man et afskåret grisehoved samt en seddel med ordlyden:

- Massimo Ferrero og Antonio Romei (henholdsvis tidligere klubpræsident og nuværende vicepræsident, red.), de næste hoveder bliver jeres.

I filmen Godfather vågner en filminstruktør op med et afskåret hestehoved i sin seng, da han har nægtet at lade mafiabossen Don Corleones gudsøn medvirke i en film.

Sampdorias spillere har kun formået at skrabe 11 point sammen i 23 kampe indtil videre i Serie A-sæsonen. (Arkivfoto). Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Truslen med grisen og sedlen foran klubkontoret i Genova, hvor Sampdoria har hjemme, får nu klubledelsen til at reagere.

- Sampdoria understreger, at ethvert form for angreb på et medlem af bestyrelsen svarer til et angreb på alle medlemmer, deres arbejde og den seriøsitet, de går til denne vigtige opgave med, lyder det fra klubben ifølge flere italienske medier.

I begyndelsen af dette årtusind spillede klubben fire sæsoner i Serie B efter en nedrykning, og det blev til yderligere en enkelt i 2011/12-sæsonen efter endnu en nedrykning.

Med 15 spillerunder tilbage af sæsonen ligger holdet næstsidst i Serie A med ni point op til den sjove side af nedrykningsstregen.

Der er ingen danske spillere i Sampdoria for tiden. Mikkel Damsgaard var den seneste til at repræsentere klubben. Det gjorde han i to sæsoner frem til sommeren 2022.