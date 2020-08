Storklub taler med Messis far

Der sker jo ikke noget ved at ringe og spørge.

Den sætning kan meget vel være blevet sagt under et møde for nylig i Juventus FC's ledelse.

Så en eller anden har samlet knoglen op, tastet nummeret og fået fat i Jorge Messi, far og agent til den verdensberømte fodboldspiller Lionel - og derpå stillet spørgsmålet:

- Æhm...kunne det tænke sig, at Lionel måske kunne tænke sig at spille for os?

Der sker ikke noget ved at spørge, og det har ikke kostet alverden at foretage opkaldet heller for den italienske gigant.

Heller ikke selvom de nok har kendt svaret på forhånd: - Jaaaa, joooo...det er jo ikke fordi, han ikke har lyst. Men har I råd?

Svaret tilbage fra den italienske ende af linjen har så nok været: Nej, gu' pokker har vi da ikke råd. Hvem har det?!?

Jorge har så smilet for sig selv og svaret: Tja, Manchester City og Paris Saint-Germain har. Hvis de vil, kan de såmænd også købe Camp Nou og omdanne den til tyrefægterarena.

Det er franske L'Équipe, der fortæller, at der angiveligt har været en telefonsamtale mellem parterne i kølvandet på Messis meddelelse om, at han vil væk fra FC Barcelona.

Ronaldo og Messi i selskab med Kaká ved FIFA's kåring af verdens bedste spiller i 2006. Det er 14 år siden! Foto: Arnd Wiegmann/Reuters/Ritzau Scanpix

2009-2018 mødtes de utallige gange i spansk fodbold. Her i 2016 på Camp Nou. Foto: Sergio Peres/Reuters/Ritzau Scanpix

Ovenstående dialog er i den grad fiktiv, men bare dét, at Juventus har spurgt til Messi, giver genlyd overalt i den fodboldtossede verden. For det betyder, at man vil forsøge at finde plads til både Messi og Cristiano Ronaldo på samme hold.

Og selvom begge herrer så småt er begyndt at lede efter grå hår i manken og opdage render under øjnene om morgenen, synes de ikke at have fjernet foden fra speederen, og et samarbejde mellem de to på en bane må kunne få det til at svimle for samtlige Juventus-fans.

Det dufter af Manchester City

Der har også været tale om at samle dem i PSG, hvor de ville få selskab af folk som Neymar og Kylian Mbappé. En kvartet der nok ville brænde Ligue 1 fuldstændig af.

Spørgsmålet om hvorvidt en klub som Juventus skulle kunne få råd til at købe Messi fri af den kontrakt, der løber til næste sommer, handler om den hidsigt omdiskuterede klausul, der står i kontrakten.

Ifølge hovedpersonen har han en klausul, der betyder, at han kan forlade klubben gratis. FC Barcelona mener, at fristen for at gøre brug af klausulen er udløbet, hvorfor en interesseret køber skal hoste op med 5,2 milliarder kroner.

Selvom der synes at være uanede olie-milliarder i både City og PSG, er det nu nok alligevel for meget at forlange. Og det er bestemt ikke penge, man har i Juventus. Skulle Messi have ret, så han kan smutte gratis, synes City at stå med de bedste kort i skikkelse af Josep Guardiola på hånden. Managerens nære forhold til Messi er velkendt, og det synes oplagt at genforene de to i Premier League.

Samtidig har Messi bedt om et møde med ledelsen i FC Barcelona. Det skriver såvel Sport som El Periódico.

Angiveligt vil Messi sikre sig, at han forlader klubben som venner med folk i klubben, hvor han har opholdt sig, siden han var 12 år. Og ikke det modsatte.

