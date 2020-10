Storklubber forsøgte: Afviste tre bud på Eriksen

Paris Saint-Germain, Atlético Madrid og Hertha Berlin forsøgte alle at leje Christian Eriksen, men både Inter og den danske landsholdsprofil afviste

Christian Eriksen har haft det svært i Inter, men der er stadig store klubber, der er interesserede i den 28-årige danske landsholdsstjerne.

I det netop overståede transfervindue lagde flere klubber billet ind på Inter-kreatøren.

Ifølge La Gazzetta dello Sport forhørte Paris Saint-Germain, Atlético Madrid og Hertha Berlin sig, men fik alle nej.

De tre klubber ønskede kun at leje, og det var hverken Inter eller Christian Eriksen interesseret i.

Milano-klubben var ellers klar til at ofre flere stjerner for at opfylde træner Antonio Contes drøm. Conte ville gerne hente N’Golo Kanté i Chelsea, men det var en kompliceret operation.

For Conte fik besked på, at der skulle sælges, før der kunne købes, og det var vanskeligt på et coronaramt transfermarked.

Der kom ifølge den italienske sportsavis ingen tilbud på Brozovic. Man blev ikke enig med Tottenham om Milan Škriniar, og Cagliari ønskede kun at leje Radja Nainggolan.

Det var Inter ikke interesseret i, ligesom klubben heller ikke havde nogen interesse i at sende Eriksen på lejeophold resten af sæson. Det kunne frigøre nogle lønkroner (Eriksen tjener cirka 55 mio. kr. om året), men ikke sikre klubben kapital til et køb af Kanté.

Christian Eriksen er i øjeblikket hjemme i Danmark på landsholdsopgaver. Onsdag møder Færøerne i Herning. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

La Gazzetta dello Sport fokuserer i sin tirsdagsudgave på, at Inter nu står med en XL-trup.

Antonio Conte skal nu have overbevist flere spillere om, at de fortsat en del af projektet i Inter. I hvert fald frem til janaur.

Christian Eriksen har siden sit 150 mio. kr.-skifte fra Tottenham tilbage i januar spillet 28 kampe for Milano-klubben.

Han startede inde i sæsonens første Serie A-kamp, var indskifter i den anden, mens han i den tredje sad på bænken hele kampen.

