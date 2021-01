Storklubber vilde med dansk guldfugl

Han har kun spillet i Italien i lidt mere end et halvt år, men danske Mikkel Damsgaard er allerede stemplet ind som en profil i Serie A. Damsgaard har fået spilletid i alle kampe minus en enkelt, og han har også været kampafgørende for Sampdoria, der købte ham i FC Nordsjælland i sommer.

20-årige Mikkel Damsgaard var senest afgørende for Sampdoria, da holdet i onsdags vandt med 2-1 over Inter. Danskeren stod for en flot assist, da han dansede forbi en tre-fire mand over 45 meters afstand, inden han slog en flad bold i feltet, som en medspiller scorede på.

Danskeren har scoret to gange og stået for tre oplæg indtil videre, og de gode præstationer er også blevet bemærket af andre end Sampdorias egne fans.

Det er det store italienske medie La Gazzetta dello Sport, der skriver, at danskerens præstationer er blevet bemærket af nogle af de store klubber i Europa. De kan lide, hvad de ser.

Ifølge avisen var Inter særdeles imponerede over danskeren, da han altså var med til at sænke Christian Eriksens klub. Også Eriksens tidligere klub Tottenham har et godt øje til Mikkel Damsgaard, der også er rygtet interessant for Bayer Leverkusen.

Den 20-årige landsholdsspiller, der af avisen bliver kaldt 'Sampdorias guld', har haft forbavsende let ved at vænne sig til stilen i Italien, hvor landsholdsstjernen Christian Eriksen omvendt har haft store problemer siden sit skifte til Inter for et år siden.

Mikkel Damsgaard fik A-landsholdsdebut for Danmark i november mod Sverige og ligner en mand, der får mange flere i fremtiden.

Ifølge avisen er Damsgaards værdi nu omkring 150 millioner kroner, efter Sampdoria købte ham i FCN for omkring 50 millioner i sommer.

Sampdoria ligger nummer 11 i den italienske Serie A - Mikkel Damsgaard har kontrakt med klubben frem til sommeren 2024.

