Storroser Eriksen: 'Virker uerstattelig'

I Inter er der ét overskyggende mål for resten af sæsonen.

Mesterskabet skal hjem for første gang i 11 år.

Den plan har Christian Eriksen hjulpet flittigt til i de seneste seks kampe, hvor han har spillet fra start i fire af dem, selvom konkurrencen er stor på cheftræner Antonio Contes midtbane.

Og den kommer til at blive endnu større den kommende tid.

Vidal og Eriksen kommer til at kæmpe om, hvem der skal fodre Lautaro Martínez længere fremme på banen. Foto: Vincenzo Pinto/Ritzau Scanpix

Den chilenske kriger Arturo Vidal arbejder hårdt på at komme hurtigt tilbage fra en skade, men herefter venter en ny kamp: Opgøret mod Eriksen om en plads på midtbanen, skriver Milano-avis.

'Eriksen er på nuværende tidspunkt bedre. Også når det er et spørgsmål om balance. Han er mindre aggressiv, dribler mere. Mindre voldsom, har mere hoved. Mindre kraft og hastighed, mere betænksomt spil.'

'I dag, i dette Inter, virker danskeren uerstattelig, men hvordan var han under denne 'interne udfordring' for et par måneder siden. Hvorfor kunne Vidal ikke gøre det nu?,' lyder det fra Gazzetta dello Sport.

Eriksen får ros for sin kloge måde at spille på. Foto:

Den danske stjerne spiller onsdag med landsholdet ude mod Østrig og vender herefter hjem til Inter, der inden landskampene havde spillere, der var ramt af corona.

Inter har derfor spillet en kamp færre end lokalrival og direkte konkurrent til mesterskabet, AC Milan.

Eriksens Inter har seks point ned til Milan og møder lørdag Bologna og Andreas Skov Olsen på udebane.

