Super-agents fidus: Sådan tjener han 82 millioner

I den seneste tid har det i høj grad set ud til, at Matthijs de Ligt fra Ajax Amsterdam er godt på vej til at skifte til de italienske mestre fra Juventus. Selv kommer hollænderen givetvis til at blive godt betalt, og nu viser det sig også, at spillerens agent, Mino Raiola kommer til at score kassen.



Det skriver den catalanske sportsavis Sport, som særligt har fulgt spillerens fremtidsvalg fra Barcelonas perspektiv, hvor det altså ikke er blevet til en aftale.



Avisen kan også fortælle, at Raiola kommer til at tjene helt utrolige 82 millioner kroner på, at De Ligt skriver under med Juventus, og i samme ombæring kommer Torino-klubben til at betale Ajax i omegnen af 600 millioner kroner.



Derudover kan Raiola komme til at tjene endnu mere på De Ligt i fremtiden, hvis han bliver solgt videre. Det forlyder nemlig, at Juventus har lavet en frikøbsklausul i kontrakten på 1,1 milliarder kroner, som agenten kan få en bid af, hvis sådan et salg kommer.





Matthijs de Ligt er en af verdens mest eftertragtede fodboldspillere. Foto: Ritzau Scanpix

Den pris skulle nemlig gøre det muligt, at Matthijs de Ligt bliver solgt videre.Endvidere bliver det meldt, at selvom Paris Saint Germain kom med et bedre tilbud rent økonomisk, så overbeviste Raiola sin klient om, at det ville være bedre med et skifte til Juventus, som er en større klub, påpeges det.Barcelona har ligeledes været inde i billedet, men her menes det, at det skyldes en gammel sag med Zlatan Ibrahimovic i centrum, at man ikke har kunne komme til enighed. Den sag er hverken glemt af klubben eller Raiola selv, forlyder det.

