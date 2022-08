Superstjerne afpresses af sin egen bror

Den franske verdensmester Paul Pogba bliver afpresset for et større pengebeløb af sin egen bror, og nu går politiet ind i sagen

Paul Pogba sidder udenfor med en skade, men det er ikke Juventus-stjernens eneste bekymring i øjeblikket.

Hans egen bror Mathias Pogba har nemlig offentliggjort en video, hvor han truer med en stor afsløring, som kan koste den tidligere franske verdensmester respekten fra fans samt deltagelsen på det franske landshold.

Hvilke store afsløringer der angiveligt skulle komme fra Mathias Pogba's side, er endnu ikke kendt, men han skulle angiveligt også afpresse sin verdensberømte bror for et større pengebeløb, hvis han gerne vil undgå, at afsløringerne rammer offentligheden.

Det har nu fået fransk politi til at gå ind i sagen. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Mathias Pogba (venstre) afpresser sin bror Paul Pogba (midten). Foto: Vianney Le Caer/AP/Ritzau Scanpix

Annonce:

I en fælles udmelding har Paul Pogba i samarbejde med sine advokater, mor og nuværende agent Rafaela Pimenta kaldt videoen for 'forsøg på afpresning af en organiseret bande rettet mod Paul Pogba.'

Paul Pogba skulle angiveligt blevet truet af barndomsvenner og bevæbnede mænd. De har angiveligt forlangt 13 millioner euro - knap 97 millioner kroner - af Juventus-spilleren.

Ifølge holdet bag Paul Pogba så skulle det problematiske forhold til Mathias Pogba være meldt til myndighederne i Italien og Frankrig, og de vil derfor afvente efterforskningen, før Paul Pogba vil udtale sig om sagen.

Svarer igen

Siden udtalelsen fra Paul Pogba-lejren har Mathias Pogba taget til genmæle på Twitter - og han holder sig bestemt ikke tilbage.

- Det jeg forventede, er sket. Min lillebror har vist sit sande ansigt. Det var ham, der startede med at sprede løgne til politiet og lække informationer, så I kan ikke beskylde mig for noget, indleder han sin Twitter-tråd.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Paul Pogba er denne sommer skiftet tilbage til Juventus. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Paul, du ønskede at lukke munden på mig og sende mig i fængsel, som jeg mistænkte dig for. I modsætning til dig kan jeg bevise sandheden og dine løgne. Jeg siger det til dig igen, bror: Det er ikke godt at manipulere med folk.

- Jeg døde næsten på grund af dig. Du efterlod mig i et hul, mens du flygtede, og nu spiller du uskyldig. Når alt er sagt, vil folk se, at der ikke findes en større kujon, forræder og hykler end dig på denne jord, skriver Mathias Pogba.

Han beskylder desuden Paul Pogba for at have udøvet hekseri mod landsholdskollegaen Kylian Mbappé.

Paul Pogba vandt VM i fodbold med det franske landshold i 2018, og han forlod denne sommer kriseramte Manchester United for at vende tilbage til den italienske storklub Juventus.

Brormand Mathias Pogba er i øjeblikket uden klub, men har tidligere repræsenteret lavere rangerede klubber i Frankrig, Spanien, Holland, Skotland og England.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Glem Cornelius! Her er FCK's muligheder

Åbner på udebane: Her er FCKs CL-program

Ikke hans drømmegruppe