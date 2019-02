Sure fans angriber stjernens hustru med sten

Inter-angriberen Mauro Icardis hustru og agent, Wanda Nara, blev lørdag angrebet med sten i sin bil af sure fans

Mauro Icardi er ikke populær blandt Inters fans for tiden.

Angriberens forhandlinger med klubben om en kontrakforlængelse er brudt sammen, hvilket fansene bebrejder hans agent Wanda Nara, der samtidig også er han hustru.

Da Inter tidligere på ugen fratog argentineren hvervet som anfører, nægtede Icardi at tage med til Wien, hvor Inter skulle møde Rapid Wien i Europa League.

Det var åbenbart dråben, der fik bægeret til at flyde over for Inter-tilhængerne, der lørdag morgen angreb Wanda Nara med sten, da hun forlod stadionet San Siro i sin bil.

På bagsædet havde hun parrets to børn, men ingen af dem blev ifølge flere italienske medier ramt, mens bilen blev ramt af mindst en sten.

I Inter fordømmer træner Luciano Spalletti hændelsen:

- Jeg håber, at dem, der gjorde det, bliver fundet og arresteret, for det er uacceptabelt. Det er uacceptabelt, og politiet tager sig af det, sagde Inter-træner Luciano Spalletti på en pressekonference forud for Inters Serie A-kamp søndag mod Sampdoria.

Her kommer Mauro Icardi heller ikke i kamp - officielt fordi han døjer med en skade.

- Icardi har, som klubben har skrevet i en pressemeddelelse, et problem. Han modtager behandling og er lige nu slet ikke i stand til at spille, lyder dommen fra Spalletti.

