Surt show, Gytkjær

Den danske angriber Christian Gytkjær skiftede forud for denne sæson til den storsatsende Serie B-klub Monza, hvor det hidtil er blevet til syv ud af ti kampe i den næstbedste italienske række.

Dermed har han stille og roligt fået sig bidt ind på holdet, men nu kan det godt se ud til, at der kan blive meget langt til spilletid for klubben. Mandag præsenterede klubben nemlig den tidligere italienske landsholdsangriber Mario Balotelli.

Her drejer det sig om en aftale frem til sommer, og han kan nu sætte flueben ud for endnu en klub i sin karriere, hvor han senest har spillet for Parma i Serie A.

I Monza er det det gamle Milan-makkerpar Silvio Berlusconi og Adriano Galliani, som står i spidsen for sagerne, og det er anden gang i deres tid, at de henter Balotelli til den klub, som de står i spidsen for.

Første gang var det i januar 2013, hvor han blev hentet til Milan fra Liverpool og var med til at spille Milano-klubben i Champions League. Derudover har Balotelli spillet for klubber som Inter, Manchester City, Liverpool og Nice.

Nu er det selvsagt noget helt andet, der venter for Balotelli, da Monza er på en delt syvendeplads i Serie B, som giver adgang til playoff-kampe om en oprykningsplads.

Det er blevet til to mål fra Christian Gytkjær efter skiftet til Italien, hvor den 30-årige dansker har kontrakt frem til sommeren 2022.