Suveræn dansker tredobler værdi på fire måneder

Han blev egentlig solgt af FC Nordsjælland for et lille års tid siden, men Mikkel Damsgaard har blot været i Samdoria et halvt års tid.

Men en flot halvsæson har kastet interesse af sig, og den italienske klub kunne blive fristet til at sende deres unge guldfugl videre med en stor fortjeneste.

Således skriver den italienske sportsavis Gazzetta dello Sport, at Mikkel Damsgaards værdi er triplet fra omkring 50 millioner kroner til 150 millioner kroner.

Måske er Mikkel Damsgaard allerede på vej videre fra Sampdoria. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Og der mangler ikke muligheder for at sælge den unge danske angriber til prisen. BådeGazzetta dello Sport og Tuttosport skriver, at Tottenham er interesseret i at hente Damsgaard.

Sidstnævnte medier skriver ogeså, at tyske Bayer Leverkusen har snøren ude efter danskerens kvaliteter.

Indtil videre er det blevet til spilletid i 15 kampe i den italienske Serie A, og det har kastetto mål og tre assists fordelt på alt 863 minutter.

