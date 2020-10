Svarer på anklager: - Det er løgn!

Nu afviser Cristiano Ronaldo, at han har brudt coronareglerne

Kritikken er haglet ned over superstjernen Cristiano Ronaldo, efter den italienske sportsminister har anklaget ham for at bryde coronareglerne.

Men nu svarer Juventus-angriberen igen fra sin selvisolation.

I en livesending på Instagram afviser han anklagerne som løgn og latin.

- Det er løgn. Jeg har ikke brudt nogle regler. Efter aftale med Juventus og det portugisiske landshold gjorde vi alt for at respektere proceduren, siger Ronaldo på det sociale medie ifølge Gazetta dello Sport.

- En mand i Italien siger, jeg ikke respekterede reglerne, men det er ikke sandt. Jeg har ikke haft kontakt med nogen - heller ikke i Torino, lyder det fra Ronaldo med henvisning til sportsminister Vicenzo Spadafora.

Spadafora har hævdet, at Ronaldo blev transporteret til Torino i privatfly uden den fornødne tilladelse.

Advarer mod FCM-spillere: Derfor skal de skiftes ud

Også det bliver afvist af portugiseren, som siger, at han rejste i et ambulancefly. Ronaldo understreger ligeledes, at han overholder reglerne om isolation i sit hjem.

- Min familie bor på den anden etage i huset, så vi kan heller ikke have kontakt. Når du tænker dig om, er der ingen problemer, siger han med et bredt smil i videoen, hvor han også understreger, at han har det godt og er helt symptomfri.

Sammen med seks andre Juventus-spillere er Ronaldo under efterforskning af italiensk politi for brud på karantænereglerne.

Ifølge Gazetta dello Sport undlod de syv at selvisolere sig på et hotel i Torino, efter at to ansatte i klubben var testet positive. Dette er afvist af Juventus.

Ronaldos søster forbavser: - Det største fupnummer