Sviner Balotelli: - Fortjente en lussing

I næste uge udkommer Giorgio Chiellini med en selvbiografi, Io Giorgio, og i bogen har Juventus-anføreren ikke lagt fingrene imellem, når han skriver om sine værste holdkammerater.

Især to spillere har Giorgio Chiellini ikke været glade for at spille med. Det drejer sig om hans tidligere landsholdskollega Mario Balotelli samt Felipo Melo, som Chiellini spillede sammen med i Juventus fra 2009 til 2011.

Det afslører Chiellini i et interview med La Repubblica ifølge Football Italia.

- Jeg er blevet virkelig skuffet over to spillere, jeg kan kun understrege, hvad jeg skriver i bogen. Balotelli er en negativ person, der ikke har respekt for gruppen. Han hjalp ikke med noget som helst mod Brasilien ved Confederations Cup i 2013 og fortjente virkelig en lussing.

- Nogle mennesker mente, at han var blandt de fem bedste angribere i verden, men jeg har aldrig anset ham som værende i hverken top 10 eller 20, siger den 35-årige Juventus-spiller og fortsætter:

Det er ikke pæne ord, Chiellini har om sin tidligere kollega på Italiens landshold Mario Balotelli (billedet). Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

- Der er dog én, der er værre; nemlig Felipe Melo. Han er den værste af de værste. Jeg kan ikke klare mennesker, der ikke har nogen respekt for noget. Dem, der altid vil være på tværs. Da han var her, var der konstant ballade i luften. Det fortalte jeg også lederne: at han var en dårlig fyr.

Bogen, som Giorgio Chiellini har skrevet, udkommer i næste uge, og hele overskuddet vil blive doneret til velgørenhed.

