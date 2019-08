Syv mål i Serie A-fest

Juventus fik lørdag eftermiddag en fin start på Serie A-sæsonen med en sejr over Parma, og lørdag aften fulgte titeludfordrerne Napoli trop. De besejrede Fiorentina i en sand målfest.

Allerede efter ni minutter bragte Fiorentina sig ellers foran, da Erick Pulgar scorede på straffespark, som blev dømt efter en VAR-beslutning.

Napoli fik dog vendt opgøret og bragt sig foran, før holdene gik til pause. Dries Mertens udlignede først med et flot og kontrolleret skud fra distancen efter 38 minutter, og kort efter scorede Lorenzo Insigne føringsmålet på et straffespark.

Holdene var imidlertid slet ikke færdige med at score.

Fiorentinas Nikola Milenkovic udlignede efter 52 minutter med et benhårdt hovedstød efter et hjørnespark. Det varede ikke længe, før Napoli igen bragte sig foran. Blot fire minutter senere scorede Napolis spanske offensivspiller Jose Callejon nemlig med en præcis afslutning fra kanten af feltet.

Endnu engang lykkedes det Fiorentina at udligne, da indskiftede Kevin Prince Boateng udlignede efter 65 minutter, men igen fik Napoli svaret igen med det samme. Blot to minutter scorede Lorenzo Insigne sit andet mål i kampen efter et velspillet kontraangreb.

4-3 blev kampens slutresultat, og Napoli indleder dermed den nye Serie A-sæson med en sejr.

