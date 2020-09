Taberdømt for dum fejl

En sjuskefejl har kostet AS Roma et point i deres første kamp i Serie A-sæsonen

En enkelt lille sjuskefejl i papirarbejdet blev dyrt for den italienske storklub AS Roma.

Midtbanespilleren Amadou Diawara var nemlig registreret forkert under en serie A-kamp lørdag, hvor holdet spillede 0-0 mod Verona.

Og det har tirsdag fået konsekvenser for hovedstadsklubben, som nu er blevet taberdømt med 3-0, skriver BBC.

Roma mister dermed det ene point, de fik lørdag.

Fejlen skyldes, at Diawara forud for sæsonen blev registreret på listen over spiller på 22 år eller derunder, men fyldte 23 år i juli. Han skulle derfor i stedet have været registreret som seniorspiller.

Foto: Antonio Calanni/AP

Den italienske avis La Gazette delle Sport forventer, at Roma vil appellere afgørelsen. De forventer også, at de vil argumentere for, at det ikke var hensigten at overtræde reglerne ved fejlregistreringen.

Roma har syv dage til appellere afgørelsen.

Diawara spillede 89 minutter som midtbanespiller i opgøret, der endte uden en eneste scoring.

