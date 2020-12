Tager ingen chancer

Det lysner for skadesfronten for Simon Kjær. Men inden danskeren igen kan brillere i AC Milans centrale forsvar, kommer der til at gå nogle dage.

Det skriver flere italienske medier, herunder Football Italia, fredag.

Simon Kjær blev skadet, da Milano-klubben bragede sammen med Celtic i starten af december.

Forsvarsspilleren er vendt tilbage på træningsbanen, men han træner fortsat for sig selv, og fordi cheftræner Stefano Pioli ikke vil tage nogen chancer med Kjær, holder han ham ude af weekendens kamp mod Sassuolo.

Simon Kjær blev skadet mod Celtic i Europa League. Foto: Ritzau Scanpix

Det samme gør sig iøvrigt gældende, når Lazio onsdag gæster San Siro.

Omvendt træner Zlatan Ibrahimovic, der også har døjet med en skade de seneste uger, med resten af Milan-truppen igen, og han er i spil til at gøre comeback allerede på søndag.

AC Milan fører Serie A med et enkelt point ned til bysbørnene fra Inter inden kampene i 13. spillerunde.