Talent går i Elkjærs fodspor

18-årige Marius Elvinus Kolind-Jørgensen ventes at skifte til Verona - i første omgang på en lejeaftale frem til sommerpausen

Endnu en dansker er på vej til italiensk fodbold.

18-årige Marius Elvius Kolind-Jørgensen er således på vej i fodsporet på Preben Elkjær.

Stortalentet fra HB Køge er rejst til Hellas Verona, der aktuelt ligger nummer ni i Serie A, i håbet om at skrive en kontrakt med klubben.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bliver der i første omgang tale om en lejeaftale for foråret.

Italienerne får forkøbsret på angriberen til sommer, og aftalen med Verona kan ifølge Ekstra Bladets oplysninger indbringe HB Køge op til 3 mio. kr.

Lige nu befinder Marius Elvius Kolind-Jørgensen sig i Italien for at ordne lægetjek og andre praktiske ting.

HB Køge-angriberen er til trods for den unge alder allerede på vej til at etablere sig i 1. division.

Han debuterede i 1. division i 2019 i en pokalkamp mod Toreby-Grænge. Siden har han optrådt 35 gange på HB Køges bedste mandskab.

I efteråret spillede han 15 kampe i 1. division, hvor det blev til tre scoringer.

Når skiftet falder på plads, skal det offensive talent dog ikke forvente spilletid i Serie A lige med det samme.

Han er tiltænkt en rolle på et af klubbens ungdomshold, hvor han får mulighed for at udvikle sig.

Marius Elvius Kolind-Jørgensen har en kontrakt med HB Køge frem til sommeren 2022.

