Tamt stormøde

Det virkede som to hold, der var mere fokuseret på ikke at tabe end at vinde, da de to italienske storklubber AC Milan og Juventus søndag mødtes i Serie A.

Ingen af holdene lod til at have særligt store offensive ambitioner, og som slutfløjtet nærmede sig, steg forsigtigheden. Spillet på banen var derfor meget som stemningen på det stort set tomme San Siro. Tam og en smule søvndyssende.

Mødet mellem to af Italiens fodboldflagskibe endte derfor, som det startede, med 0-0 på måltavlen.

Det ene point til hvert hold betyder, at Milan har 49 point på tredjepladsen, mens Juventus har 42 point på femtepladsen. Inter fører Serie A med 53 point, men har spillet en kamp færre end rivalerne i topstriden.

Zlatan Ibrahimovic var som så ofte før med fra start for Milan. Men den 40-årige svensker holdt ikke ret længe. Cirka midtvejs i første halvleg måtte han lade sig udskifte til fordel for Olivier Giroud.

Det var et få bemærkelsesværdige øjeblikke i en første halvleg, hvor de to holds offensiver havde svært ved at spille sig til oplagte muligheder foran mål. Milan truede mest, men var farligst på et par forsøg fra distancen.

I anden halvleg blev spillet mere og mere uskønt. Gentagne spilstop ødelagde begge holds rytme. Et par hovedstødsforsøg af Olivier Giroud endte som det tætteste på en scoring.

Tidligere søndag vandt Napoli 4-1 over Salernitana. Lorenzo Insigne scorede til slutresultatet og tangerede dermed Diego Maradonas måltotal i den italienske klub. Både Insigne og Maradona har nu nettet 115 gange for Napoli.

Lorenzo Insigne, der forlader Napoli til sommer til fordel for canadiske Toronto FC, har brugt 418 kampe på at lave 115 mål. Maradona gjorde det på 259.

Dries Mertens har målrekorden i Napoli med 144 scoringer.