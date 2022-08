Thierry Henry køber sig ind i italiensk klub

Indtil videre er det ikke blevet til den store succes udenfor fodboldbanens kridtstreger for franske Thierry Henry.

To fejlslagne ophold som cheftræner i franske Monaco og to år i canadiske Montreal Impact blev ikke som franskmanden havde håbet.

Men nu forsøger Arsenal-legenden sig med et nyt jobeventyr.

Den franske legende har netop købt sig ind i den italienske Serie B-klub Como 1907, der frem mod den nye sæson satser stort på at rykke op i Serie A.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

I forbindelse med offentliggørelsen af det nye samarbejde udtalte Henry sig til de fremmødte reportere om sine ambitioner for klubben.

- Det er et nyt kapitel i mit liv.

- Jeg kender til kærligheden for fodbolden hernede. Folk kommer normalt for at besøge byen. I Frankrig eller Spanien snakker folk om søen eller den smukke by, men nu er tiden inde til, at folk snakker om klubben.

Annonce:

Tidligere på måneden hentede den italienske klub Henrys tidligere holdkammerat Cesc Fabregas på en fri transfer, og i mandags annoncerede Como også det tidligere stortalent Patrick Cutrone, der kom til klubben fra Wolves.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Thierry Henry var en sand pestilens for sine modstandere på banen, men uden for banen er succesen udeblevet. Foto: Lars Poulsen

Som en del af Fabregas-handlen fik den spanske midtbanekreatør også en aktieandel i klubben. Så Henry får også et velkendt ansigt i bestyrelseslokalet, når klubbens ambitiøse Serie A-planer skal diskuteres.

Det tidligere Chelsea-ikon Dennis Wise, som også kan ses afbilledet med Henry til offentliggørelsen af franskmandens aktionær-rolle, er også at finde i klubben, da han i februar blev forfremmet i den italienske sø-klub til administerende direktør.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?