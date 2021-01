Tidligere FCK-stjerne droppet efter lægetjek

Den tidligere FC København-spiller Denis Vavro havde mere eller mindre bestilt flyttebilen, der skulle fragte ham og familien fra Rom til Genova, da et skifte fra Lazio til danskerklubben Genoa gik i vasken.

Italienske medier skriver, at den slovakiske midtstopper er blevet droppet af Genoa efter et lægetjek, og dermed bliver han altså ikke holdkammerat med Lukas Lerager og Lasse Schöne i denne omgang.

I stedet kan han sætte sig på tribunen i Lazio sammen med Riza Durmisi.

24-årige Denis Vavro har været skadet i længere tid, og på baggrund af lægeundersøgelsen konkluderede Genoa, at det ville tage for lang tid at bringe slovakken tilbage i en ordentlig forfatning.

Der er altså ikke tale om, at Vavro decideret dumpede lægetjekket.

Med den tidligere FC København-spiller ude af billedet, har Genoa nu rettet fokus mod Arsenals Sokratis Papastathopoulos, der kan blive løsningen i det centrale forsvar.

Denis Vavro kom til FC København i sommeren 2017, og han tilbragte to år i den danske hovedstad, inden Lazio købte ham for omkring 80 millioner kroner.