Tidligere landsholdsspiller anholdt for at dyrke cannabis

En tidligere Serie A-spiller er blevet anholdt for at dyrke 106 marijuana planter

De fleste spillere har svært ved at slippe fodbolden helt, når de går på pension.

Om de bliver trænere, kommentatorer eller agenter, så holder mange af dem sig til grønsværen på den ene eller anden måde.

Noget tyder dog på, at den tidligere Juventus-spiller Luigi Sartor har kastet sig over en anden form for grønsvær.

Han er i hvert fald anholdt for at dyrke over 100 marijuana planter i et drivhus i Italien.

Sartor og en formodet medsammensvoren blev fredag anholdt i Parmas bjerge i det nordlige Italien.

Lugi Sartor (tv) kan ryge i fængsel, hvis anholdelsen fører til en dom. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Masseanholdelser for matchfixing i Italien

Det er ikke første gang, Luigi Sartor er på den forkerte side af loven.

I 2011 blev han udelukket fra fodbolden i fem år, fordi han var involveret i en match-fixing skandale i italiensk fodbold, der fældede over 50 spillere fra italiensk fodbold.

Den tidligere forsvarsspiller havde en lang karriere i den bedste italienske række, hvor han blandt andet nåede at spille for Juventus, Inter, Roma og Parma.

Sartor vandt UEFA Cup'en tre gange og nåede to optrædener for det italienske landshold.

