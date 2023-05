Tidligere landsholdsspiller får fem års fængsel

Den tidligere landsholdsspiller Armando Izzo fra Italien har ved en domstol i Napoli fået fem års fængsel for at hjælpe kriminelle med matchfixing.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Ansa.

Ifølge anklageren har Izzo været med til at sørge for, at en fodboldkamp mellem Modena og Izzos daværende hold, Avellino, i sæsonen 2013/14 i Serie B blev matchfixet. To andre spillere var også involveret.

Izzo har besluttet sig for at anke dommen, skriver football-italia.net.

Den 31-årige forsvarsspiller er på kontrakt i Monza, hvor han er holdkammerat med danske Christian Gytkjær. Monza er ejet af den tidligere premierminister Silvio Berlusconi.

Angiveligt har Izzo samarbejdet med mafiaen i Napoli og taget imod betaling for at have hjulpet med at sørge for et ønsket resultat.

Ifølge AFP menes det, at hans fætter Umberto Accurso er medlem af mafiaen. Accurso blev ligesom et andet medlem af gruppen idømt halvandet års fængsel.

Monza bakker indtil videre fuldt op om spilleren, der har tre italienske landskampe på cv'et.

- Monza udtrykker sin fuldstændige opbakning til Armando og er overbevist om, at han ikke er involveret i kriminel aktivitet.

- Hans advokater er skuffede over dommen og vil efter at have modtaget og læst rettens begrundelse anke dommen, lyder det i en pressemeddelelse fra klubben.

Izzo blev i 2017 udelukket i 18 måneder og fik en bøde på 50.000 euro svarende til knap 375.000 kroner for ikke at have anmeldt matchfixing i Avellino. Det blev siden reduceret til seks måneders karantæne.

Han har i denne sæson spillet 25 kampe for Monza i Serie A.