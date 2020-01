Tidligere stjerne fængslet i mafia-sag

Fabrizio Miccoli, der tidligere har været angriber i Juventus og på det italienske landshold, skal tre og et halvt år i fængsel for at have benyttet mafia-forbindelser til at inddrive gæld

Ventetiden har været lang for Fabrizio Miccoli, men onsdag kunne den tidligere italienske landsholdsangriber efter seks år endelig modtage sin dom for en spektakulær sag involverende mafia-metoder.

Det var dog ikke gode nyheder, for den nu 40-årige tidligere stjerne fra klubber som Juventus og Fiorentina blev nemlig idømt en fængselsstraf på tre og et halvt år for sagen, der er ganske spektakulær.

For Miccoli hjalp tilbage i 2014 en ven i en sag, hvor vennen mente at have penge til gode fra et salg af en natklub. 20.000 euro eller cirka 150.000 kroner beløb det sig til.

Miccoli meldte sig på banen for at hjælpe, og da det hele udspillede sig på Sicilien, gik han naturligvis til mafiaen for at få penge inddrevet. Han henvendte sig til Mauro Lauricella, der er søn af den nu afdøde mafia-boss Antonino Calderone, og han hjalp med at finde en mand, der havde evnerne til at opkræve beløbet.

Fabrizio Miccoli har tidligere undskyldt sine metoder. Foto: Marcello Paternostro/AFP/Ritzau Scanpix

Det i sig selv er ikke så velset i Italien, der har taget store opgør med mafiaen. Og der spekuleres endda også i, at Miccolis dom blev skærpet, efter at han angiveligt har truet en dommer, der er kendt for at være mafia-modstander.

Manden, der udførte mafia-jobbet, blev sidste år idømt syv års fængsel, mens Miccoli altså som bagmand fik den halve straf.

Miccolis advokat bekræfter, at dommen bliver appelleret til den italienske højesteret.

Fabrizio Miccoli blev i sin aktive karriere hentet til Juventus i 2002, hvor han i første sæson blev lånt ud til Perugia og siden bombede for Torino-klubben og for landsholdet.

Hans karriere blev dog lettere tumultarisk derefter med klubskifter til Fiorentina og Benfica, inden han fandt mere ro i Palermo på Sicilien, hvor han med relativt stor succes spillede i seks sæsoner.

Han sluttede karrieren af med to sæsoner i Lecce i den tredjebedste række, inden han helt stoppede i 2015.

Se også: Italienske stjerne undskylder venskab med mafiaen

Se også: Stjerneangriber sigtet for pengeafpresning

Her ankommer Simon Kjær

Eriksens kontante krav